Covid-19 за добу виявили у понад сотні військовослужбовців
22 військових минулої доби госпіталізували
Станом на ранок 8 жовтня в Збройних Силах України на Covid-19 всього хворіє 748 осіб. За минулу добу захворювання підтвердили у 112 людей. Про це йдеться на сторінці Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
Зазначають, що всього за час пандемії одужало – 2672 особи, летальних випадків – 11. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 490 осіб.
Серед нових хворих у закладах охорони здоров’я перебуває 22 особи. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 90 осіб.
В Україні за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 397. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 - померли від ускладнень.
За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у Києві.
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Всього244734
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Хворіють131811
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Одужали108233
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Померли4690
Також в Україні за добу госпіталізували 900 пацієнтів з коронавірусом. В Україні станом на 8 жовтня зайнято понад 20 тисяч ліжок, виділених для пацієнтів з Covid-19.
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