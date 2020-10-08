Covid-19 за добу виявили у понад сотні військовослужбовців



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Кількість хворих на коронавірус у Збройних силах зростає

22 військових минулої доби госпіталізували

Станом на ранок 8 жовтня в Збройних Силах України на Covid-19 всього хворіє 748 осіб. За минулу добу захворювання підтвердили у 112 людей. Про це йдеться на сторінці Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначають, що всього за час пандемії одужало – 2672 особи, летальних випадків – 11. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 490 осіб.

Серед нових хворих у закладах охорони здоров’я перебуває 22 особи. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 90 осіб.

В Україні за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 397. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 - померли від ускладнень.

За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у Києві.

Коронавірус в Україні

Всього 244734

Хворіють 131811

Одужали 108233

Померли 4690

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Також в Україні за добу госпіталізували 900 пацієнтів з коронавірусом. В Україні станом на 8 жовтня зайнято понад 20 тисяч ліжок, виділених для пацієнтів з Covid-19.

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