До українських лікарень за добу потрапила рекордна кількість хворих на Covid-19



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В Україні зростає кількість госпіталізованих з коронавірусом

В Україні станом на 8 жовтня зайнято понад 20 тисяч ліжок, виділених для пацієнтів з Covid-19

В Україні за добу госпіталізували 900 пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Це новий антирекорд. Попереднє рекордне значення було зафіксовано 3 жовтня, тоді в лікарню потрапили 877 осіб.

Степанов підкреслив, що в Україні станом на 8 жовтня зайнято понад 20 тисяч ліжок, виділених для пацієнтів з Covid-19.

Він також заявив, що лікарі виснажені за півроку роботи.

Між іншим, очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, скільки приблизно коштує лікування одного хворого з важким перебігом коронавірусу. За його підрахунками ця сума складає від 45 тисяч гривень.

Напередодні у Нацслужбі здоров'я пояснили, хто із Covid-19 потрапляє до стаціонару.

В Україні за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 397. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 - померли від ускладнень.

За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у Києві.

Коронавірус в Україні

Всього 244734

Хворіють 131811

Одужали 108233

Померли 4690

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Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.

ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня до кінця року.

До слова, у Харкові закінчуються ліжка для хворих на Covid-19.

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