Спеціалісти VADA чекають Зеленського на аналізи до 18 години



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Фото: УНІАН

За словами представників VADA, вони перебуватимуть на НСК «Олімпійський» до 18 години

Представники Добровільної антидопінгової організації VADA повідомили, що чекають, що на НСК «Олімпійський» можливо прибуде для здачі аналізів також кандидат в президенти Володимир Зеленський.

За словами представників VADA, вони перебуватимуть на НСК «Олімпійський» до 18 години.

Тим часом під офіс команди Зеленського у Києві приїхали представники Автомайдану, і закликають шоумена поїхати здати аналізи VADA.

Як відомо, президент Петро Порошенко у середу, 10 квітня, прибув на НСК «Олімпійський», де здав аналізи представникам VADA.

Раніше Володимир Кличко закликав кандидатів на пост президента Петра Порошенка і Володимира Зеленського прийти 10 квітня на НСК «Олімпійський» між 15 і 18 годинами і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ.

Як повідомляв «Главком», на прохання екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) погодилися провести експертизу біологічних матеріалів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Напередодні очільниця МОЗ Уляна Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського, які вже були здані раніше.