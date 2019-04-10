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    Під офіс Зеленського приїхав нібито Автомайдан: вимагає аналізів

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    Під офіс Зеленського приїхав нібито Автомайдан: вимагає аналізів

    Активісти вимагають здати тести та довести, що кандидати не наркомани і не алкоголіки

    У Києві під офіс команди кандидата у президенти Володимира Зеленського в Печерському районі приїхали представники Автомайдану, закликають кандидата здати аналізи VADA. Про це повідомляється у Facebook команди Зеленського.

    У прес-службі кандидата, заявили, що висвітлити події під їхнім офісом приїхав лише телеканал «Прямий», якого пов'язують з чинним президентом.

    Коментатор також запевнив, що на місці події є патруль поліції.

    Кілька годин тому громадський рух Автомайдан у Facebook публікував інформацію про те, що активісти збираються до офісів Зеленського і Адміністрації президента «з вимогою здати тести та довести, що кандидати не наркомани і не алкоголіки».

    Водночас, всеукраїнське об'єднання «Автомайдан» пізніше опублікувало у Facebook спростування інформації. 

    За словами активісти ВО Катерини Бутко, громадський рух, котрий приїхав під стіни офісу Зеленського, немає до них ніякого відношення. Бутко пояснила, що рух створив екс-учасник всеукраїнського об'єднання Сергій Коба, якого часто ловили на спробах використання імені Автомайдану у своїх власних корисливих цілях.

    Раніше сьогодні, 10 квітня, президент Петро Порошенко приїхав на НСК «Олімпійський» у Києві здавати аналізи представникам антидопінгової організації VADA.

    Як відомо, Володимир Кличко закликав кандидатів на пост президента Петра Порошенка і Володимира Зеленського прийти 10 квітня на НСК «Олімпійський» між 15 і 18 годинами і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ.

    Як повідомляв «Главком», на прохання екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) погодилися провести експертизу біологічних матеріалів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

    Напередодні очільниця МОЗ Уляна Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського.

    Джерело: Українська правда

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