Трамп впевний, що демократи не зможуть добитися його імпічменту



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Дональд Трамп заявив, що Демократичнуа партія б'є байдики в Конгресі

За словами Трампа, «те, що намагаються робити демократи - найбільш великий гріх у справах про імпічмент»

Президент США Дональд Трамп заявив, що демократи в Конгресі не доб’ються його відставки через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«Ніякої змови, ніяких палиць в колеса, нічого! Те, що намагаються робити демократи - найбільш великий гріх у справах про імпічмент. У той же час, Демократична партія б'є байдики в Конгресі. Вони ніби заморожені. Повертайтеся до роботи, у вас багато справ», - заявив Трамп.

Раніше стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Після цього Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.

Наприкінці травня демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера.

Проте менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту.