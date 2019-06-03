Трамп впевний, що демократи не зможуть добитися його імпічменту
Дональд Трамп заявив, що Демократичнуа партія б'є байдики в Конгресі
За словами Трампа, «те, що намагаються робити демократи - найбільш великий гріх у справах про імпічмент»
Президент США Дональд Трамп заявив, що демократи в Конгресі не доб’ються його відставки через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.
Про це глава Білого дому написав у Twitter.
«Ніякої змови, ніяких палиць в колеса, нічого! Те, що намагаються робити демократи - найбільш великий гріх у справах про імпічмент. У той же час, Демократична партія б'є байдики в Конгресі. Вони ніби заморожені. Повертайтеся до роботи, у вас багато справ», - заявив Трамп.
Раніше стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.
Після цього Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.
Наприкінці травня демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера.
Проте менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту.