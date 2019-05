Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США

Глава Білого Дому називає себе жертвою переслідування і цькування

Дональд Трамп заявив журналістам про те, що РФ не допомагала йому бути обраним президентом США в 2016 році. Про це пише видання The Hill.

Проте за 20 хвилин до публічної заяви Дональд Трамп написав в Twitter: «Росія, Росія, Росія! Це все, що можна було почути на початку цього вигаданого полювання на відьом. І тепер російська тема зникла оскільки я ніяким чином не причетний до того, що РФ допомогла мені бути обраним. Відповідного злочину ніколи не існувало».

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax...And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,.....