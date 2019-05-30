Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США



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Президент США Дональд Трамп

Глава Білого Дому називає себе жертвою переслідування і цькування

Дональд Трамп заявив журналістам про те, що РФ не допомагала йому бути обраним президентом США в 2016 році. Про це пише видання The Hill.

Проте за 20 хвилин до публічної заяви Дональд Трамп написав в Twitter: «Росія, Росія, Росія! Це все, що можна було почути на початку цього вигаданого полювання на відьом. І тепер російська тема зникла оскільки я ніяким чином не причетний до того, що РФ допомогла мені бути обраним. Відповідного злочину ніколи не існувало».

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax...And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. toukokuuta 2019

Таким чином відповідне повідомлення в Twitter стало першим визнанням із боку Дональда Трампа, що втручання РФ на його користь було. В своїх публічних заявах президент США розкритикував спеціального прокурора Роберта Мюллера, який на його думку мав конфлікт інтересів і тому не міг бути призначеним. Окрім того Дональд Трамп наголосив, що важливим є і те, що Мюллер його ніколи не підтримував.

Окремо глава Білого дому заявив про те, що не бачить яким чином проти нього може бути застосована процедура імпічменту. Дональд Трамп висловив тезу, що всі звинувачення проти нього були спростованими, а сам він став жертвою величезної кампанії переслідування і цькування.

Напередодні стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Як відомо, 24 березня генпрокурор США представив письмовий висновок на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. У документі зазначалося, що розслідування не знайшло ознак змови з росіянами або втручання в правосуддя з боку Дональда Трампа.

29 травня спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який був призначений у 2017 році для проведення розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США, офіційно заявив про своє звільнення.

Раніше повідомлялося, що Трамп дозволив розсекретити будь-яку інформацію з розслідування Мюллера.