Спікер Палати представників виступає проти імпічменту Трампа



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Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі

Менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту

Люди наближені до спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі повідомляють про те, що вона і далі немає наміру ініціювати процедуру імпічменту проти Дональда Трампа. Про це повідомляє ресурс AXIOS.

Тим самим на неї не вплинула заява Роберта Мюллера щодо завершення розслідування і заклики низки претендентів на участь в президентських перегонах 2020 року щодо необхідності почати процедуру імпічменту. Причиною цього є те, що лише 42 члени Палати представників (41 демократ і 1 республіканець) підтримують початок процедури імпічменту проти президента США. Тим самим такий радикальний крок на сьогодні підтримує менше 20% демократів в Палаті представників і менше 10% всіх членів Палати представників.

Очікується, що керівник Комітету із питань судочинства Джері Надлер, не зважаючи на всю його войовничу риторику щодо Дональда Трампа, не зможе піти проти лінії Ненсі Пелосі щодо небажання поки що починати процедуру імпічменту.

Як повідомлялося, сьогодні Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.

Напередодні стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Як відомо, 24 березня генпрокурор США представив письмовий висновок на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. У документі зазначалося, що розслідування не знайшло ознак змови з росіянами або втручання в правосуддя з боку Дональда Трампа.

29 травня спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який був призначений у 2017 році для проведення розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США, офіційно заявив про своє звільнення.

Раніше повідомлялося, що Трамп дозволив розсекретити будь-яку інформацію з розслідування Мюллера.