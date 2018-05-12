Співачка Руслана розповіла, як змінилося «Євробачення»

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Нинішній конкурс «Євробачення», який наразі триває в Лісабоні (Португалія), має більше соціальну спрямованість, ніж попередні конкурси.

Своїми враженнями поділилася переможниця конкурсу у 2004 році українська співачка Руслана в ексклюзивному коментарі Укрінформу.

«Це «Євробачення» ментально вже трошки інакше. Воно менше фокусується на політиці, більше фокусується на соціалці. Як би там не говорили, політична напруга останніх років, позначилася на Євробаченні та й в усьому світі. Зараз політична напруга трошки спадає і люди більше сконцентровані на соціальних проблемах. Мені це дуже подобається», - сказала співачка.

Вона звернула увагу що зміщення уваги на соціальний аспект можна спостерігати у репертуарі пісенного конкурсу цього року.

«Власне в цьому році вже кілька артистів співають про тероризм, про біженців. Тобто цей соціальний підхід, він мені дуже імпонує. Мені дуже імпонує свідома позиція артистів, ніж просто співи про те, як гарно пташки співають», - наголосила Руслана.

Як відомо, безпосередньо перед початком гранд-фіналу «Євробачення» о 20.00 за Київським часом на Terreiro do Paço в Лісабоні (Португалія) відбудеться шоу Руслани. Фінал конкурсу розпочнеться о 22.00 в Altice Arena. Згідно з результатами жеребкування, представник України – Melovin буде виступати першим.

Як повідомлялося, 10 травня в Лісабоні визначилася друга десятка фіналістів «Євробачення-2018». Серед тріумфаторів другого півфіналу - і представник від України Melovin.

Фінал «Євробачення» онлайн можна буде дивитися на сайті «Главком» 12 травня о 22:00.

Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

Як відомо, російська співачка Юлія Самойлова, яку в 2017 році не було допущено до участі в конкурсі в Києві через візити до окупованого Криму, у фінал конкурсу не пройшла.

Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)