«Справа громад» подала до суду на радника Єрмака

Соратники Порошенка у суді будуть захищати ділову репутацію

Громадська організація «Справа громад» подала позов до суду проти радника Офісу Зеленського Михайла Подоляка за наклеп. Про це представники організації повідомили сьогодні під час пресконференції.

«Вчора з трибуни парламенту представник ДБР, який звітував перед парламентом, офіційно повідомив, що ДБР не зафіксувало жодних політичних сил або жодних політиків, які б мали причетність до організації проведення мітингів у суботу, про які зазначав і Подоляк, і Антон Геращенко», – зауважив активіст, депутат Київради від «Європейської солідарності», учасник АТО Олександр Погребиський.

Він нагадав, що 21 березня 2021 року Подоляк у мережі Фейсбук звинуватив «ЄС» та «Справу громад» в організації суботньої акції на вулиці Банковій.

«Безвідносно до оцінки акції протесту заявляємо, що закиди Подоляка є відвертою брехнею і вимагаємо спростування», – заявила очільниця ГО «Солідарна справа громад» Антоніна Бузіло.

Вона повідомила, що за 2020 рік «Солідарна справа громад» взяла участь в 43 акціях. «20 березня 2021 року «Солідарна справа громад» не брала участі за адресою місто Київ, вулиця Банкова, 11. Ми не повідомляли про подію, ми не закликали наших симпатиків брати участь в події, ми не були серед організаторів, співорганізаторів ані фактично, ані юридично», – повідомила голова організації.

«Захист ділової репутації – це право юридичної особи через суд вимагати спростування недостовірної інформації щодо неї, тобто відомості, що не відповідають дійсності, чи викладені неправдиво. Саме таку інформацію 21.03.2021 року було викладено на власній сторінці у мережі Фейсбук паном Подоляком Михайлом Михайловичем.

Поширення публікацій з недостовірною неправдивою інформацією вкрай негативно впливає та порушує немайнові права громадської організації і її ділову репутацію», – говорить адвокат Ганна Коновалова.

«З огляду на дані обставини задля захисту своїх прав та інтересів організації внаслідок поширення про організацію недостовірної інформації, яка була викладена у вигляді фактичних тверджень, 30 березня 2021 року було прийнято рішення про звернення з відповідним позовом до Святошинського районного суду за захистом інформації яка була неправдивою, і визнання такої інформації недостовірною спростування такої інформації та видалення саме паном Подоляком М.М», – говорить адвокат.

«У вас є опція – Антон Геращенко і Подоляк – ви можете публічно офіційно вибачитися перед п’ятим президентом України Петром Олексійовичем Порошенком та перед організацією «Справа громад» за ту неправдиву інформацію, яку ви поширили публічно відносно цієї організації і цього політика. І «Справа громад», і Петро Олексійович Порошенко в свою чергу відкличуть позовні вимоги, про які зазначалося вчора і ми повідомляємо сьогодні», – резюмує Погребиський.

Нагадаємо, що 20 березня, до дня народження ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка його прихильники влаштували акцію протесту під стінами Офісу президента. Учасники акції палили фаєри та кидали їх на будівлю Офісу президента.