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    У мене була найбільша в Україні вечірка: засуджений Стерненко прокоментував акцію протесту на Банковій на свою підтримку

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    Стерненко зреагував на протести на Банковій, під час яких обмалювали стіни будівлі Офісу президента - У мене була найбільша в Україні вечірка: засуджений Стерненко прокоментував акцію протесту на Банковій на свою підтримку
    Стерненко зреагував на протести на Банковій, під час яких обмалювали стіни будівлі Офісу президента
    фото: з відкритих джерел

    Активіст закликав Зеленського "вилізти з теплої ванни і розпочати діалог"

    Засуджений одеський активіст Сергій Стерненко написав чергового листа з Одеського слідчого ізолятору, в якому подякував громадськості за підтримку й протести в його день народження

    Про це повідомляє Telegram-канал Сергія Стерненка.

    У своєму новому листі Сергій подякував своїм прибічникам за підтримку. «У мене була найбільша в Україні вечірка та найкращий подарунок – ваша небайдужість», – написав він.

    Також активіст зреагував на протести на Банковій, під час яких обмалювали стіни будівлі Офісу президента. За його думкою, звинувачувати варто не мітингарів, а людей, котрі своїми несправедливими вчинками спонукали вийти мітингарів на протест. Зокрема, він традиційно називає прізвища Венедіктової, Татарова, Портнова та Авакова.

    «Закликаю Зеленського негайно розпочати діалог, вилізти з теплої ванни та діяти як гарант конституційних прав та свобод, а не ховатися від відповідальності. Якщо ж президент і надалі ігноруватиме цю кризу, яку створила його команда, якщо він і далі протистоятиме народові, то тоді дійсно від президента буде толку не більше, ніж від його таблички» – звертається Стерненко.

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    Теги: Одеса Сергій Стерненко
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