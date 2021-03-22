У мене була найбільша в Україні вечірка: засуджений Стерненко прокоментував акцію протесту на Банковій на свою підтримку

Стерненко зреагував на протести на Банковій, під час яких обмалювали стіни будівлі Офісу президента

Активіст закликав Зеленського "вилізти з теплої ванни і розпочати діалог"

Засуджений одеський активіст Сергій Стерненко написав чергового листа з Одеського слідчого ізолятору, в якому подякував громадськості за підтримку й протести в його день народження

Про це повідомляє Telegram-канал Сергія Стерненка.

У своєму новому листі Сергій подякував своїм прибічникам за підтримку. «У мене була найбільша в Україні вечірка та найкращий подарунок – ваша небайдужість», – написав він.

Також активіст зреагував на протести на Банковій, під час яких обмалювали стіни будівлі Офісу президента. За його думкою, звинувачувати варто не мітингарів, а людей, котрі своїми несправедливими вчинками спонукали вийти мітингарів на протест. Зокрема, він традиційно називає прізвища Венедіктової, Татарова, Портнова та Авакова.

«Закликаю Зеленського негайно розпочати діалог, вилізти з теплої ванни та діяти як гарант конституційних прав та свобод, а не ховатися від відповідальності. Якщо ж президент і надалі ігноруватиме цю кризу, яку створила його команда, якщо він і далі протистоятиме народові, то тоді дійсно від президента буде толку не більше, ніж від його таблички» – звертається Стерненко.