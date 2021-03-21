«Вандалізм на Банковій»: Офіс президента оцінив дії прихильників Стерненка

«Друзі Стерненка самі себе показали руйнівниками. Це не виправиш», заявив радник глави Офісу Зеленського

В Офісі президента заявили, що вандалізм на Банковій дискредитує учасників акції протесту.

Про це в коментарі журналістам заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він нагадав, що біля Офісу президента майже щодня відбуваються ті чи інші акції протесту, що є проявом демократії.

«І більшість акцій закінчуються абсолютно мирно, без будь-яких проявів дикого, позамежного вандалізму. Тому що між протестом і вандалізмом – прірва (...) Однак сьогодні ми побачили зовсім інше. Відверте презирство до суспільства, до адекватності, до суті протесту як такого. Побачили ми, швидше, безумовний намір спровокувати якесь дике насильство, безумовний намір спровокувати агресію з боку поліції, очевидний намір залишити після себе якісь руйнування», – сказав Подоляк.

Він підкреслив, що така тактика дискредитує самих організаторів протестів та «оголює їхні приховані страхи».

Подоляк впевнений, що протестувальники не бачать широкої громадської зацікавленості в цьому питанні і компенсують це «безглуздим побиттям вікон в Офісі президента і бійкою з вивісками». Таким чином, на його думку, протестувальники намагаються звернути на себе увагу.

«Розбите скло у вікнах поміняють, написи зі стін – змиють. Сліди від піротехніки на стінах Офісу президента приберуть. А ось те, що друзі Стерненка самі себе показали руйнівниками, вже не виправиш. Усі зроблять свої висновки», – підкреслив Подоляк.

Він також зазначив, що такими погромами організатори акції підтвердили «пропагандистські кліше» про те, що на вулицях Києва нібито постійно відбуваються якісь заворушення.

Зазначимо, заступник Авакова назвав Порошенка «зацікавленим» у погромах біля Офісу президента. Він також пригрозив активістам на Банковій відповідальністю за хуліганство.

Вже після опівночі поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Біля Печерського відділку поліції, де його утримують, сталися сутички з правоохоронцями.

Відомо, що затриманий на Банковій – ветеран АТО Владислав Стафійчук. Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники застосовували димові шашки, петарди та фаєри, а також кидали фарбою в будівлю Офісу президента, розписували фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як відомо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Як повідомлялося раніше, 19 березня суддя Приморського районного суду Одеси відмовилася звільняти з-під варти колишнього очільника одеського осередку «Правого сектору», активіста Сергія Стерненка.

У суботу зранку прихильники засудженого до семирічного увʼязнення активіста Сергія Стерненка вимагали його звільнення під стінами Одеського слідчого ізолятора, де зараз знаходиться засуджений.