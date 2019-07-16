Справа Марківа стає політичною – Пристайко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталія Марківа засудили до 24 років ув’язнення

Заступник керівника Офісу президента України повідомив, що у справі Марківа є специфічні моменти, які впливають на рішення суду

Україна проводить дипломатичну роботу у справі засудженого в Італії бійця Національної гвардії України Віталія Марківа.

Про це під час брифінгу 16 липня повідомив заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко.

«Судові справи – доволі чутлива річ. Ми не хочемо давати зброю тим, хто скаже, що офіційна влада України втручається й тисне. Для цього існує консул, який має право виступати від імені української держави в суді. Всі інші механізми теж використовуються», – заявив Пристайко, якого цитує пресслужба президента.

За його словами, держава Україна допомагає у судовій справі щодо Марківа.

«Роботу ведуть не тільки адвокати. «За лаштунками» ведеться дипломатична робота. Італійській владі, хоч вона офіційно не залучена, багато разів пояснювали, що ми не допустимо такого поводження з нашими людьми. Більш того, ця справа стає політичною», – наголосив Пристайко.

Заступник керівника Офісу президента України зазначив, що у цій справі є специфічні моменти, які впливають на рішення суду. Зокрема, це італійське громадянство Віталія Марківа.

«Ми працюємо, про цю ситуацію відомо президенту, скоординовані дії з Міністерством закордонних справ та з іншими відомствами», – сказав Пристайко.

Нагадаємо, посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Колишній заступник генерального прокурора України Євген Єнін вважає «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.