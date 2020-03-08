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    У світі

    У Канаді відреагували на початок судового процесу в справі МН17

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    У Канаді висловили &laquo;повну впевненість у незалежності та професіоналізмі міжнародного розслідування та голландської юридичної системи&raquo; - У Канаді відреагували на початок судового процесу в справі МН17
    У Канаді висловили «повну впевненість у незалежності та професіоналізмі міжнародного розслідування та голландської юридичної системи»

    Канада вітає початок кримінального судового розгляду щодо чотирьох підозрюваних у збитті літака рейсу МН17

    Початок у Нідерландах судового розгляду справи про збиття літака рейсу МН17 є важливим кроком на шляху до справедливості.

    З такою заявою виступив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє «Укрінформ».

    «Канада вітає початок кримінального судового розгляду щодо чотирьох підозрюваних у збитті 17 липня 2014 року літака Малазійських авіаліній рейсу МН17. Це - важлива віха у пошуку правди, справедливості та відповідальності для 298 жертв цього страхітливого вчинку, серед яких і одного канадця, а також для їх родичів та близьких», - сказав Шампань.

    Від імені Канади він висловив «повну впевненість у незалежності та професіоналізмі міжнародного розслідування та голландської юридичної системи».

    Міністр також відзначив роботу Спільної слідчої групи «за її невтомну роботу у встановленні відповідальності за ці злочини».

    Нагадаємо, посол України в Нідерландах запевнив, що відставка генпрокурора Рябошапки не вплине на суд у справі МН17.

    Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.

    Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

    Нагадаємо, генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

    Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.

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