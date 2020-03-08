У Канаді відреагували на початок судового процесу в справі МН17
Канада вітає початок кримінального судового розгляду щодо чотирьох підозрюваних у збитті літака рейсу МН17
Початок у Нідерландах судового розгляду справи про збиття літака рейсу МН17 є важливим кроком на шляху до справедливості.
З такою заявою виступив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє «Укрінформ».
«Канада вітає початок кримінального судового розгляду щодо чотирьох підозрюваних у збитті 17 липня 2014 року літака Малазійських авіаліній рейсу МН17. Це - важлива віха у пошуку правди, справедливості та відповідальності для 298 жертв цього страхітливого вчинку, серед яких і одного канадця, а також для їх родичів та близьких», - сказав Шампань.
Від імені Канади він висловив «повну впевненість у незалежності та професіоналізмі міжнародного розслідування та голландської юридичної системи».
Міністр також відзначив роботу Спільної слідчої групи «за її невтомну роботу у встановленні відповідальності за ці злочини».
Нагадаємо, посол України в Нідерландах запевнив, що відставка генпрокурора Рябошапки не вплине на суд у справі МН17.
Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.
Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.
Нагадаємо, генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.
Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.