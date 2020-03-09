Справа MH17: суд засекретив дані десятків свідків



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Суд у справі МН17 в Гаазі Фото: REUTERS / Piroschka Van De Wouw

Слідчий суддя вирішив, що імена десятків свідків у цій справі повинні залишатися в таємниці

Імена десятків свідків у справі про катастрофу пасажирського літака авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році залишаться засекреченими. Про це в своєму виступі заявив нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе.

«Багато десятків свідків хотіли поділитися тим, що вони пережили 17 липня 2014 року в період до і після того дня, як вони побачили, як установка БУК була доставлена, що вони побачили на місці запуску ракети, що вони знали про організацію підзахисних», - сказав прокурор.

За його словами, всі ці свідчення надають важливу інформацію для розслідування, вони «являють собою шматочки головоломки», які разом з фотографіями і відеозаписами, перехопленнями телефонних розмов, експертними висновками і всіма іншими доказами «утворюють надійну справу».

«Свідки в зоні, контрольованій «ДНР», і свідки з Російської Федерації піддаються серйозному ризику при дачі свідчень ... З цієї причини слідчий суддя вирішив, що імена десятків свідків у цій справі повинні залишатися в таємниці», - додав Фердінандуссе.

Нагадаємо, в понеділок в Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlinesнад Донбасом в 2014 році.

Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

Нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе у своєму виступі 9 березня заявив, що бойовики, які збили пасажирський літак MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році, вважали, що стріляють по літаку військової авіації України.

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