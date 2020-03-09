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    Справа MH17: суд засекретив дані десятків свідків

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    Суд у&nbsp;справі МН17 в&nbsp;Гаазі - Справа MH17: суд засекретив дані десятків свідків
    Суд у справі МН17 в Гаазі
    Фото: REUTERS / Piroschka Van De Wouw

    Слідчий суддя вирішив, що імена десятків свідків у цій справі повинні залишатися в таємниці

    Імена десятків свідків у справі про катастрофу пасажирського літака авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році залишаться засекреченими. Про це в своєму виступі заявив нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе.

    «Багато десятків свідків хотіли поділитися тим, що вони пережили 17 липня 2014 року в період до і після того дня, як вони побачили, як установка БУК була доставлена, що вони побачили на місці запуску ракети, що вони знали про організацію підзахисних», - сказав прокурор.

    За його словами, всі ці свідчення надають важливу інформацію для розслідування, вони «являють собою шматочки головоломки», які разом з фотографіями і відеозаписами, перехопленнями телефонних розмов, експертними висновками і всіма іншими доказами «утворюють надійну справу».

    «Свідки в зоні, контрольованій «ДНР», і свідки з Російської Федерації піддаються серйозному ризику при дачі свідчень ... З цієї причини слідчий суддя вирішив, що імена десятків свідків у цій справі повинні залишатися в таємниці», - додав Фердінандуссе.

    Нагадаємо, в понеділок в Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlinesнад Донбасом в 2014 році. 

    Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

    Нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе у своєму виступі 9 березня заявив, що бойовики, які збили пасажирський літак MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році, вважали, що стріляють по літаку військової авіації України. 

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