Бойовики хотіли збити літак ЗСУ, але поцілили в пасажирський лайнер – прокурор у справі МН17



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Судовий процес проходить в комплексі юстиції Схіпхол

«Помилка в цій цілі не має значення для скоєного злочину», - наголосив прокурор

Бойовики, які збили пасажирський літак MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році, вважали, що стріляють по літаку військової авіації України. Про це в своєму виступі заявив нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе.

«Ми не думаємо, що обвинувачені натиснули кнопку, яка запустила БУК. Однак ми вважаємо, що вони зіграли значну координуючу роль в транспортуванні, розміщенні установки БУК і вивезенні її назад в Росію, що зробило їх настільки тісно залученими, що в кримінальному законодавстві вони можуть бути притягнуті до відповідальності за знищення MH17. Цілком очевидно, що справжні наміри цих чотирьох осіб полягали в тому, щоб збити літак українських Збройних сил. Кілька доказів вказують на цей сценарій», - вказав прокурор.

За його словами, істину в цьому повинен встановити суд. У той же час, з його слів, стрілянина по військовим літакам також карається.

«Помилка в цій цілі не має значення для скоєного злочину», - наголосив він.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту. Літак виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Більшість загиблих - 196 осіб - були громадянами Нідерландів.

Як відомо, сьогодні у Нідерландах розпочався судовий процес у справі про збиття МН17. Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

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Джерело: УНН