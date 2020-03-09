Путін має понести пакарання за збиття MH17 - Порошенко



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У нідерландському суді 9 березня проходять слухання щодо катастрофи малазійського Boeing

П’ятий президент прокоментував початок судового процесу у справі МН17

Всі причетні до збиття малазійського літака рейсу MH17 понесуть невідворотне покарання. Особливо – Путін, який повинен відчути всю силу міжнародної права. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, під час президентської каденції якого створювалась Спільна слідча група з розслідування катастрофи малазійського літака.

«Важливі новини у справі про збиття літака рейсу MH17. Стартував судовий процес проти перших чотирьох обвинувачених у скоєнні цього страшного злочину. Поки що йдеться лише про середню ланку відповідальних. Розпочалося все з копіткої, але важливої роботи у рамках Спільної слідчої групи, яку свого часу створював особистими контактами з керівництвом постраждалих країн», – нагадав Петро Порошенко.

«Наша спільна мета – покарання тих, хто приймав остаточне рішення та віддавав злочинні накази. І хоча Цемаха наша недосвідчена влада віддала Москві і довести ланцюжок до Кремля тепер набагато складніше, справедливість восторжествує», – переконаний п’ятий президент.

«Обструкція слідчих дій з боку Москви лише додає і без того достатніх доказів щодо винуватості Росії у цьому нелюдському злочині. Як і примножує аргументи України у справі проти Росії щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному Суді ООН», – зазначив Петро Порошенко.

«Шлях судового процесу тривалий, але покарання і встановлення справедливості невідворотні. Путін повинен повною мірою відчути силу права і понести міжнародну відповідальність. Бо є така українська приказка: «Катюзі – по заслузі», – наголосив Порошенко.

Як відомо, сьогодні у Нідерландах розпочався судовий процес у справі про збиття МН17. Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

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