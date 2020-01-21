Справа про вбивство Гандзюк: суд заарештував Павловського до 4 березня



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Альтернативи у вигляді грошової застави за Ігоря Павловського рішення суду не передбачає

Термін арешту Павловському обчислюється з 20 січня

Печерський районний суд Києва заарештував до 4 березня колишнього помічника ексдепутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція «Блок Петра Порошенка») Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Таке рішення суд виніс у вівторок.

Термін арешту Павловському обчислюється з 20 січня.

Захист Павловського заявив, що подаватиме апеляційну скаргу на це рішення.

Сам Павловський перебував в суді на милицях.

Як повідомлялося, 20 січня правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського, який є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації. Павловському інкримінують ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

Поінформований співрозмовник агентства в Офісі генпрокурора повідомив, що прокуратура клопотатиме про обрання Павловському запобіжного заходу у вигляді арешту без права внесення застави.

Того ж дня генпрокурор Руслан Рябошапка поінформував, що затриманого затриманого везуть із Херсона до Києва для обрання йому запобіжного заходу.

20 січня Офіс генпрокурора заявив, що працівники СБУ в Херсоні проводять обшуки для припинення діяльності злочинної організації та з метою відшукати додаткові докази у кримінальному провадженні за фактом нападу на Гандзюк.

Генпрокуратура наприкінці липня 2019 року передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського у справі Гандзюк. Йому інкримінували порушення ч. 1 ст. 396 ККУ (приховування злочину).

Вперше Павловського, який був помічником народного депутата Миколи Паламарчука, затримали 12 листопада 2018 року, однак невдовзі відпустили під домашній арешт.

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій. Вона померла 4 листопада.

Виконавців злочину було засуджено.