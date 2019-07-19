НАБУ проводить обшуки у справі «Роттердам+»



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Обшуки проводяться в колишній компанії Гонтаревої

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в офісі інвестиційної компанії, задіяної в реалізації так званої формули «Роттердам+». Про це повідомляє прес-служба НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначили в НАБУ, попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права). Розслідування особливостей запровадження та функціонування «Роттердам+» НАБУ здійснює з березня 2017 року.

«Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що детективи Національного антикорупційного бюро 19 липня проводять обшук в офісі інвестиційної компанії «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU).

Нагадаємо, у 2007-2014 роках головою ради директорів групи ICU була Валерія Гонтарева. У 2014 році після призначення головою Національного банку Гонтарева продала свою частку в компанії.

Також нагадаємо, що 19 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки у приміщеннях ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», в т.ч. в клубі «5 елемент».