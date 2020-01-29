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    Справа Шеремета: адвокат Дугарь пояснив, чому прокурори хочуть продовжити слідство

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    Віталій Коломієць підкреслив, що прокурор Сеогій Зузак в суді 24 січня долучав всі ці документи, через які нібито треба продовжити слідство, для розгляду - Справа Шеремета: адвокат Дугарь пояснив, чому прокурори хочуть продовжити слідство
    Віталій Коломієць підкреслив, що прокурор Сеогій Зузак в суді 24 січня долучав всі ці документи, через які нібито треба продовжити слідство, для розгляду

    Віталій Коломієць виклав відео з суду, де прокурор зі слідчим долучають саме ті матеріали, через які хочуть продовжити слідство

    Адвокат однієї з підозрюваних у справі про вбивсто журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь пояснив, чому прокурори хочуть продовжити слідство. Про це адвокат написав у Facebook.

    Віталій Коломієць назвав три основних аргументи прокурорів:

    1) не допитали свідків з 66го госпіталю;

    2) не отримали документи з архіву західного регіону ;

    3) не отримали характеризуючі матеріали.

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    «Офіс Генерального прокурора, здається вас і все суспільство слідчі міліції тримають за дурнів», - пише він.

    «Вся країна бачила, що прокурор Зузак в суді 24.01.2020 долучав всі ці документи для розгляду, зокрема щонайменше 10 протоколі допиту свідків, відповіді з архіву західного регіону, а всі характеризуючі матеріали на Яну були долучені ще в суді 12 грудня 2019 року», - додав Коломієць.

    Адвокат Дугарь виклав відео з суду, де прокурор зі слідчим долучають матеріали, через які хочуть продовжити слідство.

    «На таймкоду за зворотнім відліком:

    1) -2:39:17 і далі прокурор Зузак тримає в руках пачку протоколів допиту працівників 66го госпіталя і надає їх суду;

    2) - 38:50 і далі прокурор повідомляє про отримані відповіді з архіву Західного регіону, цитує документи.

    Крім цього в наших заперечення достатньо переконливих аргументів, щоб Віталія Касько не зробили крайнім в цій справі. Також нагадуємо, що клопотання про продовження слідства від органу досудового розслідування, передбаченого КПК, ми так і не отримали», - резюмував адвокат.

    Як повідомлялось, слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета попросять Офіс генерального прокурора України продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження ще на чотири місяці – до червня 2020 року, заявив прокурор Сергій Зузак. За його словами, для встановлення істини у справі ще потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, у тому числі експерименти, допити тощо.

    Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт.

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