Суд відпустив під домашній арешт учасницю АТО Пуму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасницю АТО Пуму суд відпустив під домашній арешт

Суд задовольнив апеляційну скаргу захисників і змінив запобіжний захід підозрюваній

Суд відпустив під домашній арешт колишню військову Інну Грищенко із позивним Пума, яку підозрюють в замаху на бізнесмена з Косова Михайла Чекурака.

Про це повідомила її адвокатка.

«Апеляційну скаргу захисників Помазановської та Широковського задовільнити, Грищенко Інну Петрівну звільнити в залі суду, запобіжний захід змінити на домашній арешт», - йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, 6 листопада Печерський суд взяв під варту на 60 діб Інну Грищенко. Їй інкримінують співучасть у замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області у липні 2018 році. Сама Інна Грищенко відкидає звинувачення щодо причетності до злочину. Наприкінці вересня правоохоронці затримали чоловіка Інни Владислава Грищенка з позивним Буча, теж ветерана війни на Донбасі. За версією слідства, чоловік вступив у змову з групою осіб і мав ліквідувати бізнесмена шляхом підриву. Інні Грищенко інкримінують замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Також нагадаємо, що Печерський районний суд Києва сьогодні почне розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як відомо, суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко. Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.