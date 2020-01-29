Звинувачений у вбивстві Шеремета написав пісню і подякував за підтримку відомим музикантам



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Андрій Антоненко у Лукьянівському СІЗО написав нову пісню

Анрій Антоненко надіслав лист у ранкове шоу: Кажіть про нас, говоріть, ставте пісні, ворог від цього казиться. Ми обов'язково вистоїмо і та переможемо

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко (Riffmaster) написав пісню і надіслав лист зі словами подяки за підтримку відомим музикантам у ранкове шоу «Камтугеза» на стрінці Radio ROKS.

«… Дякую вам, рідні, за все!!! Дякую за те, що підтримуєте. Це дуже важливо. Дуже!!! Не сумнівайтеся ні на мікросекунду в нашій непричетності. Подякуйте, пліз, від мене та й від усіх дівчат, за все, що вони роблять! Положик, Фагот, Фоз, Прідувалов, Олена (Божко), Ахтем, Галіч, Гагаєв, та всім, хто з ними! В мене просто горло стискає від емоцій. Друзі пізнаються в біді! Ви друзі з великих літер! Кажіть про нас, говоріть, ставте пісні, ворог від цього казиться. Ми обов'язково вистоїмо і та переможемо. Люблю вас, друзі!!! Ваш Riff!!! Слава Україні!», - йдеться у листі.

Riffmaster додав, що вчора, 27 січня, у Лукьянівському СІЗО написав пісню, яка присвячується його друзям.

«Главком» наводить текст пісні повністю:

Ковток повітря, ковток свободи

Дарує Радіо ефір

Хапаю вухами, щоб послухати

Знайомий гомін голосів

Промінчик сонця за вікном

Усталі очи дивитись хочуть

Але у пеклі думки мої

Я вдячний вам, мої прекрасні люди

Що не лишили сам-на-сам

І як в біді познаються друзі

Я точно знаю, кажу я вам

Дає нам сили й надії мить

І не дарма здавну кажуть люди

Не все то золото, що блищить

А ворог групами іде по трупам

Плюється полум'ям дракон

Стискає руки нам кайданами

Гвалтує правду і закон

Брехнею підлою, злою гідрою

Він пробирається в життя

Його здолаєм та переможемо

Відправим гніду в небуття!

Татко Riff

28.01.2020

Як повідомлялось, суд у справі Антоненка-Riffmaster оголосив перерву до 12 лютого - за цей час планується запросити у слідства документи, які стосуються росту людини на відео.

Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

Згідно з результатами експертизи, зріст чоловіка на відео 170 см. Можливе відхилення, яке заклав експерт, +\- 3%. Ця похибка повʼязана з нечітким зображення, постійним рухом підозрюваного, кепкою на голові, а також тим, що експерту невідома висота підошви та підборів на взутті. Отже, за висновками експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 см до 175,1 см. Водночас адвокати Антоненка, посилаючись на документ, який вони мають у своєму розпорядженні, повідомили, що його зріст 180 см.

Нагадаємо, 23 січня Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко за клопотанням її адвокатів до 3 лютого.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Раніше суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко. Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

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