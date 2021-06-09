Справа Шеремета. Суд дослідив половину письмових доказів

У суді вивчали інформацію від телефонних операторів щодо здійснення дзвінків фігурантів справи

У вівторок, 8 червня, Шевченківський суд Києва приступив до дослідження 13-го тому письмових доказів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє «Суспільне», засідання почалося з скарги представниці потерпілої сторони Оксани Мельник.

«Я подавала клопотання, аби без мене 1 червня засідання не проводили. Проте його не погодили. В цей час я брала участь в іншому судовому процесі в зоні бойових дій. Нам немає зв'язку, тому я навіть не бачила відеотрансляції», – сказала вона.

За її словами, їй потрібен час, щоб ознайомитися з матеріалами, які досліджували в минулий раз.

Головуюча суддя Оксана Голуб заявила, що представник потерпілої сторони може ознайомитися з матеріалами в подальшому вільний час.

Також у ході засідання сторони приєдналися до дослідження доказів 12-го тому. Прокурор прочитав вголос всі номери обвинувачених і розповів, як вони досліджували ці номери. А саме вивчали інформацію від телефонних операторів щодо здійснення дзвінків з номерів.

Крім того, зараз суд також перейшов до 13-го тому доказів, де прокурор знову наводив дані про номери телефонів.

Наступне засідання відбудеться у вівторок, 15 червня.

Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, коли нарешті буде результат у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

30 квітня, Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Він перебував у СІЗО з грудня 2019 року.

Додамо, що 18 травня суд продовжив двом обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Юлії Кузьменко продовжили домашній арешт на 60 діб, Яні Дугарь і надалі залишатиметься звільненою під заставу.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи.