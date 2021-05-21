  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Вбивство Шеремета: підозрювана Яна Дугарь підтвердила, що листується із Зеленським

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Військова медсестра Яна Дугарь&nbsp;підтвердила, що листується із Зеленським - Вбивство Шеремета: підозрювана Яна Дугарь підтвердила, що листується із Зеленським
    Військова медсестра Яна Дугарь підтвердила, що листується із Зеленським
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський заявив, що спілкується із нею під час пресконференції 20 травня і показав журналісту листування із нею

    Військова медсестра Яна Дугарь, яку слідство вважає пособником у вбивстві журналіста Павла Шеремета, підтвердила, що листується із президентом Володимиром Зеленським. Про це вона повідомила у Facebook.

    «Мені надходять чимало запитань стосовно сьогоднішньої пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування! Це дійсно так! Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до президента і зрештою його знайшла!», – зазначила Дугарь.

    Вона пояснила, що їй важливо було донести свою історію, бачення і переживання від того, що відбувається із нею та двома іншими підозрюваними: лікарем Юлією Кузьменко та військовим Андрієм Антоненком. Окремо Дугарь попросила поставитись із розумінням до приватності їх листування.

    Президент Зеленський заявив, що спілкується із нею під час пресконференції 20 травня і показав журналісту листування із нею.

    Також президент зазначив, що глава МВС Арсен Аваков не може залишитися на своїй посаді, якщо суд присяжних виправдає цих трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета.

    «Доказів стовідсоткових ще немає, винні вони чи ні», — заявив Зеленський і не виключив того, що до вбивства Павла Шеремета причетні працівники СБУ.

    Додамо, що 18 травня суд продовжив двом обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Юлії Кузьменко продовжили домашній арешт на 60 діб, Яні Дугарь і надалі залишатиметься звільненою під заставу.

    Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

    12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

    Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

    Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи.

    Теги: СБУ арешт Павло Шеремет Володимир Зеленський Яна Дугар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вбивство Шеремета: підозрювана Яна Дугарь підтвердила, що листується із Зеленським