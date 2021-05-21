Вбивство Шеремета: підозрювана Яна Дугарь підтвердила, що листується із Зеленським

Зеленський заявив, що спілкується із нею під час пресконференції 20 травня і показав журналісту листування із нею

Військова медсестра Яна Дугарь, яку слідство вважає пособником у вбивстві журналіста Павла Шеремета, підтвердила, що листується із президентом Володимиром Зеленським. Про це вона повідомила у Facebook.

«Мені надходять чимало запитань стосовно сьогоднішньої пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування! Це дійсно так! Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до президента і зрештою його знайшла!», – зазначила Дугарь.

Вона пояснила, що їй важливо було донести свою історію, бачення і переживання від того, що відбувається із нею та двома іншими підозрюваними: лікарем Юлією Кузьменко та військовим Андрієм Антоненком. Окремо Дугарь попросила поставитись із розумінням до приватності їх листування.

Президент Зеленський заявив, що спілкується із нею під час пресконференції 20 травня і показав журналісту листування із нею.

Також президент зазначив, що глава МВС Арсен Аваков не може залишитися на своїй посаді, якщо суд присяжних виправдає цих трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета.

«Доказів стовідсоткових ще немає, винні вони чи ні», — заявив Зеленський і не виключив того, що до вбивства Павла Шеремета причетні працівники СБУ.

Додамо, що 18 травня суд продовжив двом обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Юлії Кузьменко продовжили домашній арешт на 60 діб, Яні Дугарь і надалі залишатиметься звільненою під заставу.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи.