«Моя душа досі не знаходить спокою», – вдова Гонгадзе зворушливо нагадала про його день народження

21 травня 1969 року в Тбілісі народився український журналіст, засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе

Сьогодні, 52 роки тому, народився чоловік, який змінив державу. Чоловік, який своєю наснагою й любов’ю до людей і країни запалював серця і спонукав нас до дії. Про це написала вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе, журналістка Мирослава Гонгадзе на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Моя запалена ним душа досі не знаходить спокою, бо я знаю, що він відчував, про що мріяв, чого прагнув. І поки ці прагнення не зреалізовані, я не маю права відступити», – написала Мирослава Гонгадзе.

Сьогодні, 21 травня, о 19:15 в ефірі суспільного телеканалу «UA: Культура» відбудеться церемонія нагородження лауреата Премії імені Георгія Гонгадзе 2020 року.

Нагадаємо, Мирослава Гонгадзе написала книгу про свого чоловіка.

Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе. За вбивство Георгія Гонгадзе засуджено до довічного ув'язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача та засуджено до різних строків позбавлення волі колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (по 12 років позбавлення волі).

Як повідомлялось, у вересні 2019 року Пукач подав касацію з вимогою скоротити йому термін ув’язнення з довічного до 15 років.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що завершити розслідування вбивства Гонгадзе малоймовірно.

Комітет міністрів Ради Європи розглянув імплементацію українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гонгадзе проти України» та висловив занепокоєння щодо незавершеного розслідування через 20 років після вбивства журналіста.

Цьогоріч Посольство США закликало здійснити правосуддя у справах Шеремета та Гонгадзе.

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