На Майдані Незалежності пройшла акція пам’яті Гонгадзе та інших убитих журналістів



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Присутні вшанували пам'ять Георгія Гонгадзе хвилиною мовчання Фото: Укрінформ

Люди тримали у руках фото Гонгадзе і таблички із надписом «Ціна слова»

На Майдані Незалежності у Києві пройшла акція пам’яті українського журналіста Георгія Гонгадзе і всіх інших убитих українських журналістів.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Нічого з того, що ми вміємо з вами, журналістська спільнота, ми не вміли би без Георгія Гонгадзе. Гонгадзе став не просто професіоналом, який загинув за свою справу і за нашу з вами теж. Георгія вбили за позицію і за те, що він просто не боявся. Його смерть була недаремною, бо тоді ми і влада зрозуміли, що українці готові піти на мученицьку смерть заради свободи, навіть журналісти», – зазначили організатори.

Зокрема, на цьому заході також були присутні головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва, інші журналісти, правозахисники. Також тут був присутній голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія та інші.

Люди тримали у руках фото Гонгадзе. Також на акціях були присутні таблички із надписом «Ціна слова».

Присутні також вшанували пам'ять Гонгадзе хвилиною мовчання.

Як відомо, у середу, 16 вересня, виповнилося 20 років з дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе.

До слова, цьогоріч лауреатом другої журналістської премії імені Георгія Ґонґадзе став журналіст Павло Казарін.

Нагадаємо, журналістка «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе написала книгу про свого чоловіка, журналіста Георгія Гонгадзе, вбитого у вересні 2000 року.