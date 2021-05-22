  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Лауреаткою премії Гонгадзе стала Мирослава Барчук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мирослава Барчук<br /><br /> - Лауреаткою премії Гонгадзе стала Мирослава Барчук

    Мирослава Барчук

    Фото: Український ПЕН

    Окрім премії, переможниця отримає також 100 тисяч гривень нагороди

    Лауреаткою Премії імені Георгія Ґонґадзе у 2021 році стала журналістка та телеведуча на UA: Перший Мирослава Барчук. Переможницю оголосили 21 травня у прямому ефірі суспільного телеканалу UA: Культура.

    Мирослава Барчук у професії з середини 1990-х років. Працювала на «5 каналі», ТВі, «Еспресо», була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. Нині є ведучою суспільно-політичного ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі UA: Перший.

    Окрім премії, переможниця отримає також 100 тисяч гривень нагороди.

    Окрім Барчук, до списку фіналістів увійшли головний редактор «Ліга.net» Борис Давиденко та головна редакторка онлайн-журналу Reporters Марічка Паплаускайте.

    Членкиня Капітулу премії, журналістка Мирослава Ґонґадзе зазначила про лауреатку: «Мирослава Барчук ціннісна, глибока і вірна принципам професії. Вона є прикладом для наслідування для молодого покоління журналістів».

    Усього до довгого списку номінантів на здобуття премії 2021 року увійшли 18 українських журналістів і журналісток.

    Премія імені Георгія Ґонґадзе — нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням «Українська правда».

    Премія вручається раз на рік 21 травня — у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе. Лауреат премії визначається Капітулом, який складається з 9 людей. Лише вони можуть висувати номінантів.

    У минулі роки лауреатами ставали головний редактор інтернет-видання «Історична правда» Вахтанг Кіпіані та журналіст і телеведучий «Суспільного» Павло Казарін.

    Теги: Георгій Гонгадзе культура Українська правда журналіст премія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лауреаткою премії Гонгадзе стала Мирослава Барчук