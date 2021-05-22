Лауреаткою премії Гонгадзе стала Мирослава Барчук

Окрім премії, переможниця отримає також 100 тисяч гривень нагороди

Лауреаткою Премії імені Георгія Ґонґадзе у 2021 році стала журналістка та телеведуча на UA: Перший Мирослава Барчук. Переможницю оголосили 21 травня у прямому ефірі суспільного телеканалу UA: Культура.

Мирослава Барчук у професії з середини 1990-х років. Працювала на «5 каналі», ТВі, «Еспресо», була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. Нині є ведучою суспільно-політичного ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі UA: Перший.

Окрім премії, переможниця отримає також 100 тисяч гривень нагороди.

Окрім Барчук, до списку фіналістів увійшли головний редактор «Ліга.net» Борис Давиденко та головна редакторка онлайн-журналу Reporters Марічка Паплаускайте.

Членкиня Капітулу премії, журналістка Мирослава Ґонґадзе зазначила про лауреатку: «Мирослава Барчук ціннісна, глибока і вірна принципам професії. Вона є прикладом для наслідування для молодого покоління журналістів».

Усього до довгого списку номінантів на здобуття премії 2021 року увійшли 18 українських журналістів і журналісток.

Премія імені Георгія Ґонґадзе — нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням «Українська правда».

Премія вручається раз на рік 21 травня — у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе. Лауреат премії визначається Капітулом, який складається з 9 людей. Лише вони можуть висувати номінантів.

У минулі роки лауреатами ставали головний редактор інтернет-видання «Історична правда» Вахтанг Кіпіані та журналіст і телеведучий «Суспільного» Павло Казарін.