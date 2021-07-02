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    Вбивство Гонгадзе: Суд залишив у силі довічне ув’язнення Пукача

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    Адвокат Пукача: &laquo;Це не рішення, це розправа&raquo; - Вбивство Гонгадзе: Суд залишив у силі довічне ув’язнення Пукача
    Адвокат Пукача: «Це не рішення, це розправа»
    Фото: liga.net

    Колишній очільник карного розшуку просив пом’якшити покарання до 15 років ув'язнення

    Верховний суд залишив у силі рішення про довічне ув'язнення колишнього голови кримінального розшуку МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Таке рішення прийняв Верховний суд.

    Колишній очільник карного розшуку просив пом’якшити покарання до 15 років ув'язнення, однак суд відмовив – тепер вирок неможливо оскаржити.

    «Це не рішення, це розправа. Рішення першого суду було в закритому засіданні. Навіть НКВС в 30 роках розглядало у відкритому режимі, а Печерський (суд – ред.) – на закритому засіданні. Справа сфальсифікована, розслідувалася 3 прокуратурами 10 років. І суд 10 років», – сказав адвокат Пукача Володимир Нестерак.

    Касаційний кримінальний суд Верховного суду відхилив усі пропозиції, касаційні скарги, в тому числі і адвоката Пукача. Таким чином, залишено в силі рішення попередніх судових інстанцій про довічне ув'язнення для екс-міліціонера за причетність до вбивства Гонгадзе.

    Нагадаємо, 3 травня США закликали здійснити правосуддя щодо загиблих в Україні журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших. Звернення присвятили Всесвітньому дню свободи преси.

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    Теги: МВС суд США вбивство Георгій Гонгадзе адвокат правосуддя вирок
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    Вбивство Гонгадзе: Суд залишив у силі довічне ув’язнення Пукача