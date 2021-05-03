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    Посольство США закликало здійснити правосуддя у справах Шеремета та Гонгадзе

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    Речник посольства США закликав захистити незалежні ЗМІ - Посольство США закликало здійснити правосуддя у справах Шеремета та Гонгадзе
    Речник посольства США закликав захистити незалежні ЗМІ
    Фото з відкритих джерел

    Заява дипломатичного представництва була опублікована на день свободи преси

    З нагоди Всесвітнього дня свободи преси посольство Сполучених Штатів Америки закликало українську владу здійснити правосуддя у справах про убивства журналістів.

    «Незалежні ЗМІ відіграють важливу роль у захисті демократії, надаючи надійну інформацію, яка допомагає громадянам боротися з корупцією, захищати права людини та протистояти дезінформації», – йдеться в заяві прес–аташе посольства США в Україні Деніела Лангенкемпа.

    «У всесвітній день свободи преси Сполучені Штати засуджують погрози, переслідування і насильство стосовно журналістів та працівників ЗМІ, – наголосив Деніел Лангенкемп. – Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших».

    Раніше з заявою з нагоди Всесвітнього дня свободи преси виступив держсекретар США Ентоні Блінкен.

    «Інформація та знання – потужні інструменти, і вільна та незалежна преса є ключовою інституцією, що надає громадськості інформацію, необхідну для того, щоб відстоювати свою позицію, ухвалювати інформовані рішення і забезпечувати відповідальність посадовців».

    Блінкен наголосив на тому, що репресивні уряди використовують пандемію, щоб посилити утиски журналістів. Він навів дані Комітету захисту журналістів (CPJ) про те, що в 2020 році кількість журналістів, убитих у відповідь на їхню діяльність, більш ніж подвоїлась, при чому найбільша кількість таких убивств зареєстрована в Мексиці та Афганістані. За даними CPJ, кількість журналістів, яких ув‘язнили за їхню діяльність в 2020 році, досягла найвищого рівня з часу, коли організація почала збирати дані. Більшість таких ув’язнень минулого року сталась у КНР, Туреччині та Єгипті.

    В Росії влада продовжує утиски незалежної журналістики, включно з «Радіо Свобода», заявив держсекретар США.

    Нагадаємо, що у цьогорічному рейтингу свободи преси, складеному організацією «Репортери без Кордонів», Україна зайняла 97 місце, спустившись на одну сходинку вниз у порівнянні з попереднім роком.

    Нагадаємо, що обвинувачуваний у вбивстві журналіста Шеремета ветеран АТО Андрій Антоненко вийшов із СІЗО, в якому пробув понад 500 днів. Адвокати заперечують його причетність до злочину.

    Теги: ЗМІ США радіо Георгій Гонгадзе Павло Шеремет посольство Україна права людини правосуддя влада
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