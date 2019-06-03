Справу проукраїнського власника готелю в Чехії повернули на новий розгляд
Власник готелю в Остраві погодився поселяти росіян лише в разі, якщо вони письмово заявлять про засудження окупації Криму
Після того як Конституційний суд Чехії став на сторону готелю в Остраві, який вимагав від громадян Росії письмово підтверджувати свою незгоду з анексією Криму, його глава Павел Рихетський висловив свою незгоду з цим вердиктом.
Про це повідомляє Radio Praha.
Як відомо, у березні 2014 року власник чотиризіркового готелю Brioni Boutique Hotel Томаш Крчмарж вивісив оголошення про те, що через анексію Росією Криму громадян РФ в закладі поселяти не будуть. Через кілька днів він змінив умову: громадян Росії готель погодився поселяти лише в разі, якщо вони письмово заявлять про засудження окупації Криму.
Чеська торговельна інспекція тоді вирішила, що такий підхід є дискримінацією і оштрафувала Крчмаржа на 50 тисяч крон (приблизно 2 тисячі євро).
Пройшовши цілу низку успішних і неуспішних судових розглядів у різних інстанціях, власник закладу довів справу до Конституційного суду, який нещодавно постановив, що в діях готелю немає дискримінації.
В обґрунтування свого вердикту судді КС повідомляють, що Brioni Boutique Hotel, заздалегідь попередивши про обмеження, що стосуються проживання, повівся передбачувано. Будь-який потенційний клієнт міг вибрати прийнятні для нього умови. Крім цього, як роз'яснили представники суду, «центр Острави рясніє десятками інших об'єктів для тимчасового проживання, тому труднощів із пошуком альтернативи у потенційних клієнтів виникнути не повинно».
У свою чергу голова Конституційного суду заявив наступне: «Отже, передбачувана дискримінація дозволена, а заборонена тільки непередбачувана дискримінація? Перш за все, не можна вважати правдою те, що нібито не принизливо в рамках «споживчих» відносин суб'єктів вимагати від клієнта письмове підтвердження про згоду або незгоду з політикою своєї держави. Неправда і те, що допустима дискримінація на основі громадянства. Це принцип колективної провини, який взагалі в такому ділі не застосуємо».
Справу повернуто на новий розгляд до Верховного адміністративного суду. Рихетський вважає, що нею можуть зайнятися європейські суди, адже в ході розгляду чеські судді виходили також з узгоджених принципів і європейського права, в тому числі що стосуються міжнародно-правових стандартів у сфері недопущення дискримінації.
Вищий адміністративний суд (NSS), на його думку, повинен звернутися до Європейського суду в Люксембурзі.
У свою чергу суддя-референт Конституційного суду Войтех Шімічек аргументував прийняття постанови тим, що «ці заходи були продиктовані безпосередньою реакцією з боку готелю на однозначне порушення міжнародного права».
«Зрештою, дії відповідача відповідали чеській зовнішній політиці і політиці міжнародних організацій», - заявив він.
Конституційний суд Чехії в той же час допускає, що «форма вираження позиції щодо Криму могла бути іншою, але це, тим не менш, не було суттю розгляду».
Раніше повідомлялося, що Конституційний суд Чехії вирішив, що в діях готелю в місті Остраві, який відмовлявся поселяти громадян Росії без письмової заяви з засудженням анексії Криму, не було дискримінації.
Конституційний суд встановив, що про дискримінацію могло б ітися, якби клієнтів відмовлялися поселяти з мотивів ненависті, очевидного свавілля чи з приниженням гідності.
Після рішення Конституційного суду Чехії власник чеського готелю Brioni Boutique заявив, що отримує численні погрози.
Джерело: Європейська правда