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    Справу проукраїнського власника готелю в Чехії повернули на новий розгляд

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    <span>Власник чотиризіркового готелю Brioni Boutique Hotel в Остраві виступив проти окупації Криму Росією</span> - Справу проукраїнського власника готелю в Чехії повернули на новий розгляд
    Власник чотиризіркового готелю Brioni Boutique Hotel в Остраві виступив проти окупації Криму Росією

    Власник готелю в Остраві погодився поселяти росіян лише в разі, якщо вони письмово заявлять про засудження окупації Криму

    Після того як Конституційний суд Чехії став на сторону готелю в Остраві, який вимагав від громадян Росії письмово підтверджувати свою незгоду з анексією Криму, його глава Павел Рихетський висловив свою незгоду з цим вердиктом.

    Про це повідомляє Radio Praha.

    Як відомо, у березні 2014 року власник чотиризіркового готелю Brioni Boutique Hotel Томаш Крчмарж вивісив оголошення про те, що через анексію Росією Криму громадян РФ в закладі поселяти не будуть. Через кілька днів він змінив умову: громадян Росії готель погодився поселяти лише в разі, якщо вони письмово заявлять про засудження окупації Криму.

    Чеська торговельна інспекція тоді вирішила, що такий підхід є дискримінацією і оштрафувала Крчмаржа на 50 тисяч крон (приблизно 2 тисячі євро).

    Пройшовши цілу низку успішних і неуспішних судових розглядів у різних інстанціях, власник закладу довів справу до Конституційного суду, який нещодавно постановив, що в діях готелю немає дискримінації.

    В обґрунтування свого вердикту судді КС повідомляють, що Brioni Boutique Hotel, заздалегідь попередивши про обмеження, що стосуються проживання, повівся передбачувано. Будь-який потенційний клієнт міг вибрати прийнятні для нього умови. Крім цього, як роз'яснили представники суду, «центр Острави рясніє десятками інших об'єктів для тимчасового проживання, тому труднощів із пошуком альтернативи у потенційних клієнтів виникнути не повинно».

    У свою чергу голова Конституційного суду заявив наступне: «Отже, передбачувана дискримінація дозволена, а заборонена тільки непередбачувана дискримінація? Перш за все, не можна вважати правдою те, що нібито не принизливо в рамках «споживчих» відносин суб'єктів вимагати від клієнта письмове підтвердження про згоду або незгоду з політикою своєї держави. Неправда і те, що допустима дискримінація на основі громадянства. Це принцип колективної провини, який взагалі в такому ділі не застосуємо».

    Справу повернуто на новий розгляд до Верховного адміністративного суду. Рихетський вважає, що нею можуть зайнятися європейські суди, адже в ході розгляду чеські судді виходили також з узгоджених принципів і європейського права, в тому числі що стосуються міжнародно-правових стандартів у сфері недопущення дискримінації.

    Вищий адміністративний суд (NSS), на його думку, повинен звернутися до Європейського суду в Люксембурзі.

    У свою чергу суддя-референт Конституційного суду Войтех Шімічек аргументував прийняття постанови тим, що «ці заходи були продиктовані безпосередньою реакцією з боку готелю на однозначне порушення міжнародного права».

    «Зрештою, дії відповідача відповідали чеській зовнішній політиці і політиці міжнародних організацій», - заявив він.

    Конституційний суд Чехії в той же час допускає, що «форма вираження позиції щодо Криму могла бути іншою, але це, тим не менш, не було суттю розгляду».

    Раніше повідомлялося, що Конституційний суд Чехії вирішив, що в діях готелю в місті Остраві, який відмовлявся поселяти громадян Росії без письмової заяви з засудженням анексії Криму, не було дискримінації.

    Конституційний суд встановив, що про дискримінацію могло б ітися, якби клієнтів відмовлялися поселяти з мотивів ненависті, очевидного свавілля чи з приниженням гідності.

    Після рішення Конституційного суду Чехії власник чеського готелю Brioni Boutique заявив, що отримує численні погрози.

    Джерело: Європейська правда

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