Справу щодо вбивства Катерини Гандзюк розглянуть в суді 3 червня



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Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року, через три місяці після нападу на неї з сірчаною кислотою Фото6 facebook.com/uakateryna

а даними речниці суду Вікторії Головко, у вівторок справу передали з Херсонського міського суду Херсонської області до Покровського районного суду Дніпропетровської області

Справу щодо вбивства активістки і чиновниці з Херсона Катерини Гандзюк розглянуть в Покровському суді Дніпропетровської області 3 червня. Інформацію підтвердили в прес-службі суду, пише Радіо Свобода.

За даними речниці суду Вікторії Головко, у вівторок справу передали з Херсонського міського суду Херсонської області до Покровського районного суду Дніпропетровської області.

За її інформацією, згідно з рішенням Верховного суду, справу передали до розгляду за місцем реєстрації трьох із п’яти підсудних – їхнім місцем реєстрації вказане село Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.

Раніше адвокат одного з підозрюваних, голови Херсонської облради Владислава Мангера, Дмитро Ільченко заявляв, що раніше лише один з підозрюваних зазначав, що зареєстрований у Дніпропетровській області, решта вказували інші адреси реєстрації.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

7 травня ГПУ направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні в справі Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що Херсонський міський суд 27 травня розпочне розгляд справи про вбивство Гандзюк. Обвинуваченими в умисному тяжкому нанесенні тілесних ушкоджень Гандзюк виступають Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Сергій Торбін і Віктор Горбунов.