У ГПУ підтвердили перенесення справи Гандзюк до суду в Дніпропетровській області



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Катерина Гандзюк

Верховний суд 15 травня задовольнив клопотання прокурора ГПУ

Генеральна прокуратура України підтвердила, що справу щодо заподіяння тяжкого тілесного ушкодження херсонській активістці Катерині Гандзюк передали до Покровського районного суду Дніпропетровської області.

Про це написав у Facebook прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

Він заявив, що відповідно до вимог ч.1 ст.34 КПК України: «До початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого...». За його словами, прокурор звернувся з цього приводу з відповідним клопотання до Верховного суду України, яке 15 травня було задоволено.

«Так, троє із п’яти підозрюваних дійсно проживають на території Покровського району Дніпропетровської області. Інші двоє утримуються під вартою в м. Києві та до часу розгляду обвинувального акту будуть направлені до установи попереднього ув’язнення, відповідно до територіальної юрисдикції суду», - написав він.

Натомість, Лисенко зазначив, що захисник Дмитро Ільченко, який не бере участі у захисті цих осіб раніше повідомив ЗМІ інформацію, яка частково не відповідає дійсності, оскільки це клопотання не розглядалася 14 травня в судовому засіданні Херсонського міського суду, як він говорив раніше.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

7 травня ГПУ направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні в справі Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що Херсонський міський суд 27 травня розпочне розгляд справи про вбивство Гандзюк. Обвинуваченими в умисному тяжкому нанесенні тілесних ушкоджень Гандзюк виступають Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Сергій Торбін і Віктор Горбунов.