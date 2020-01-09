США готові до перемовин з Іраном - без жодних попередніх умов



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Постійна представниця США в ООН Келлі Крафт

У листі до Ради Безпеки ООН Келлі Крафт наголосила, що США готові вести переговори «з метою запобігання загрози міжнародному миру та безпеці або ескалації іранським режимом»

США готові вступити у переговори з Іраном без жодних попередніх умов. Про це йдеться у листі постійної представниці США в ООН Келлі Крафт до Ради Безпеки Організації, повідомляє BBC.

«США заявляють, що «готові брати участь без передумов у серйозних переговорах» з Іраном», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у листі до Ради Безпеки ООН Крафт наголосила, що США готові вести переговори «з метою запобігання загрози міжнародному миру та безпеці або ескалації іранським режимом».

У листі до ООН представниця США заявила, що рішення Вашингтона ліквідувати іранського генерала Касема Сулеймані було виправданим відповідно до статті 51 Статуту ООН, яка вимагає від держав «негайно повідомляти» Раду Безпеки про будь-які заходи, вжиті під час реалізації права на самозахист.

Іран також посилався на статтю 51, виправдовуючи ракетні напади на американські бази.

Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчі заявив, що Тегеран «не прагне ескалації чи війни» після здійснення свого права на самооборону, вживаючи «розмірених і пропорційних військових заходів реагування, спрямованих на американську авіабазу в Іраку».

Як повідомлялось, ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти 3 січня внаслідок американського повітряного удару в Багдаді був убитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.

За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.

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