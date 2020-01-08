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    Трамп анонсував нові санкції проти Ірану

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    <span>Дональд Трамп зробив заяву стосовно Ірану: ми введемо нові санкції</span> - Трамп анонсував нові санкції проти Ірану
    Дональд Трамп зробив заяву стосовно Ірану: ми введемо нові санкції
    Фото: Shealah Craighead/flickr The White House

    Санкції лишатимуться в силі доки Іран не змінить свою поведінку. Про це президент США заявив під час свого звернення після ракетних ударів Ірану по американських базах в Іраку

    Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить нові санкції протии Ірану у відповідь на його дестабілізуючу поведінку. Про це він заявив під час свого звернення після ракетних ударів Ірану по американських базах в Іраку.

    «У час, коли Сполучені Штати продовжують оцінювати варіанти відповіді на іранську агресію, США негайно запровадять жорсткі економічні санкції проти іранського режиму» - заявив Трамп.

    За словами президента США, ці санкції лишатимуться в силі доки Іран не змінить свою поведінку.

    Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

    В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.

    За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.

    Джерело: Європейська правда

    Іран Дональд Трамп
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