Reuters: жертвами ракетного обстрілу американської бази в Іраку стали 80 людей



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Іран здійснив напад на військові бази США в Іраку ФОТО IRNA

В Іраку американські військові бази обстріляли ракетами

В результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей. Про це повідомляє Reuters.

За даними державних іранських ЗМІ, на які посилається видання, жертвами ракетного обстрілу військової бази Сполучених Штатів стали щонайменше 80 «американських терористів». У Тегерані стверджують, що жодну ракету не було перехоплено.

Крім того, іранське державне телебачення також заявило, що Тегеран має ще 100 цілей у регіоні, по яким буде завдано удар, якщо Вашингтон здійснить які-небудь заходи у відповідь.

У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток. Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.

Також нагадаємо, що вранці 8 січня літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

У ЗМІ з'явилася інформація, що український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який зазнав аварії біля тегеранського міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні, нібито був збитий ракетою Ірану.

Пізніше глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі заявив, що причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна.

В МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

За повідомленням представника аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані Алі Кашані, на борту літака «Міжнародних авіаліній України», що розбився в Ірані, перебували 176 осіб.

Президент Володимир Зеленський через авіакатастрофу пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» неподалік від іранської столиці Тегерана терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.







