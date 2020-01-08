США готові до миру з Іраном



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Дональд Трамп не став іти на військову ескалацію з Іраном попри атаку на бази в Іраку, де розміщений американський контингент Фото: Oliver Contreras-Pool/Getty Images

Трамп не став іти на загострення з Іраном попри напад на бази в Іраку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном. Про це йдеться у зверненні глави держави до нації після удару Тегерана по американських базах в Іраку, трансляція вели американські телеканали і сайт Білого дому.

Президент США не став іти на військову ескалацію з Іраном попри атаку на бази в Іраку, де розміщений американський контингент.

Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.

Фактично, єдиною відповіддю на удари Ірану стануть анонсовані Трампом жорсткі економічні санкції, які триватимуть доти, поки Іран не змінить свою поведінку.

При цьому суть санкцій президент США не уточнив.

Трамп також закликав учасників ядерної угоди з Іраном відмовитися від неї, як це зробили США і разом працювати над новою угодою.

«Ми всі повинні працювати разом, щоб укласти угоду з Іраном, яка зробить світ більш безпечним і мирним місцем», - сказав він.

Крім того, Трамп закликав НАТО почати грати більш активну роль на Близькому Сході.

Також президент США закликав Іран відмовитися від своїх ядерних амбіцій і припинити підтримку тероризму. Він зазначив, що Великобританія, Франція, Росія і Китай повинні «відійти від залишків угоди з Іраном».

Трамп заявив, що стабільності на Близькому Сході не буде, доти, «поки Іран не буде розпалювати громадянські війни».

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.

За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.