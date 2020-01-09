Помста США за вбивство генерала Сулеймані завершена – Іран
Іран запевняє, що діяв на підставі Статуту ООН про право на самооборону
Помста за вбивство командувача спецпідрозділом «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймані відбулася, Тегеран не робитиме нових військових дій за відсутності агресії з боку США.
Про це «Тасс» заявив постпред Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі в бесіді з ТАСС.
Так іранський постпред відповів на питання про реакцію Тегерана на виступ президента США Дональда Трампа.
«Всі наші дії були пропорційні вбивству Касема Сулеймані. Вони завершені», - визнав Тахт-Раванчі.
Дипломат зазначив, що Іран діяв на підставі 51 статті Статуту ООН про право на самооборону. У разі чергових військових дій з боку США, у Тегерана не буде іншого шляху, крім відповіді, додав Тахт-Раванчі.
Напередодні у мережі з'явилися кадри, що показують руйнування американської бази Ейн-аль-Асад на заході Іраку після запуску по ній ракет Іраном.
Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.
В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.
За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.
У середу президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном.
Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.