Літак МАУ був збитий зенітною ракетною системою Ірану, - Newsweek



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Фото: dw.com

ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомило, що інцидент, швидше за все, стався випадково

Представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану. Про це повідомляє Newsweek.

Повідомляється, що український літак, який прямував з міжнародного аеропорту Тегерана Імама Хомейні в міжнародний аеропорт Бориспіль, припинив передачу даних у вівторок через кілька хвилин після зльоту і незабаром після того, як Іран запустив ракети на військових базах, де розміщувалися американські і союзні війська.

Видання пише, що літак був збитий створеним в Росії зенітно-ракетним комплексом Tор-M1, відомого НАТО як Gauntlet.

Крім того, два чиновника Пентагону вважають, що інцидент стався випадково. Зокрема, протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, була активна після ракетного обстрілу країни, викликаного ліквідацією США минулого тижня командувача загонами «Кудс» КВІР Ірану генерал-майора Касема Сулеймані.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Раніше 9 січня в Іран прилетів літак з 45 українськими спеціалістами. За даними пресслужби РНБО, експертна група терміново приступила до вивчення обставин авіакатастрофи Boeing 737 рейсу PS 752.

Також нагадаємо, що компанія Aireon зі США передала дані про рух розбитого в катастрофі в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) «компетентним органам, які проводять розслідування».

Нагадаємо, що раніше камера відеоспостереження зняла падіння літака МАУ. У мережі з'явилося нове відео моменту падіння пасажирського лайнера, під час якого загинули 176 осіб.

Також повідомлялося, що частина даних з чорних ящиків літака МАУ загублена. У попередньому звіті Ірану про катастрофу літака МАУ сказано, що частина технічних даних літака і записів розмов пілотів була загублена.

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.