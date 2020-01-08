В Іраку обстріляли ракетами військову базу США



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Ракети були випущені по авіабазі Аль-Асад

По військовій базі, на якій розташовані військові США в Іраку, завдано ракетного удару.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника Сполучених Штатів.

Ракети були випущені по авіабазі Аль-Асад.

На даний момент даних про загиблих і постраждалих немає, масштаб збитку невідомий.

«انتقام سخت» آغاز شد/ حملات سنگین موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد pic.twitter.com/sbw0cwGH6B — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) 7 січня 2020 р.

Ситуація на Близькому Сході знову загострилася після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані 3 січня в районі аеропорту Багдада ракетним ударом американських ВПС за наказом президента США Дональда Трампа. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї пообіцяв помститися за смерть генерала.

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Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.