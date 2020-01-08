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    У світі

    В Іраку обстріляли ракетами військову базу США

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    В Іраку обстріляли ракетами військову базу США

    Ракети були випущені по авіабазі Аль-Асад

    По військовій базі, на якій розташовані військові США в Іраку, завдано ракетного удару.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника Сполучених Штатів.

    Ракети були випущені по авіабазі Аль-Асад.

    На даний момент даних про загиблих і постраждалих немає, масштаб збитку невідомий.

    Ситуація на Близькому Сході знову загострилася після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані 3 січня в районі аеропорту Багдада ракетним ударом американських ВПС за наказом президента США Дональда Трампа. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї пообіцяв помститися за смерть генерала.

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    Стали відомі деталі ліквідації іранського генерала Сулеймані

    Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

    Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

    Ірак США Іран ООН вбивство військові
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