США хочуть зменшити фінансування Європейської ініціативи стримування на 10%



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Європейці розраховують, що Конгрес не допустить такого кроку

В рамках планування бюджету Пентагону на 2020 фінансовий рік Білий Дім має намір зменшити на 10% фінансування Європейської ініціативи стримування (EDI) – із 6,5 млрд доларів до 5,9 млрд доларів. Про це пише спеціалізований ресурс Defense News.

Відповідна ініціатива спрямована на посилення американської військової присутності в Європі після 2014 року на фоні російської агресії проти України. Кошти в рамках EDI спрямовуються на проведення навчань, розвиток інфраструктури, розміщення складів із боєприпасами, а також на розвиток військового потенціалу союзників. Більшість коштів іде на фінансування діяльності американських Сухопутних військ в Європі.

Американці пояснюють такий крок тим, що в попередні роки був зроблений значний обсяг роботи, що дозволяє тепер зменшити витрати. Фактично зменшення витрат передбачається лише по лінії розвитку інфраструктури, що є лише одним із п’яти напрямків роботи EDI. При цьому США і далі продовжують бачити в діях РФ загрозу.

Представники країн ЄС розраховують на Конгрес в питанні збільшення фінансування Європейської ініціативи стримування в 2020 фінансовому році.

Раніше повідомлялося, що Трамп в бюджеті пропонує скоротити міжнародну допомогу. Однак, США хочуть виділити $660 млн на протидію російському впливу.

Окрім того, Міноборони США хоче виділити українській армії $250 млн.