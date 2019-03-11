США хочуть виділити $660 млн на протидію російському впливу



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В бюджеті USAID передбачено також виділення до $500 млн на підтримку перехідного уряду в Венесуелі

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) спланувало в бюджеті наступного фінансового року до $661 млн на протидію «зловмисному впливу Росії» на Євразійському континенті.

Про це інформували в понеділок у Державному департаменті США.

«Протидія впливу та дезінформації з боку Росії: внесення $661 млн на зусилля щодо протиставлення зловмисному російському впливу в Європі, Євразії та Центральній Азії», – зазначається в документі.

Крім того, в бюджеті USAID передбачено виділення до $500 млн на підтримку перехідного уряду в Венесуелі (проти якого виступає Москва), у тому числі на підготовку до демократичних виборів та реагування на кризу.

Паралельно, документом заплановане виділення до $8 млрд на підвищення конкурентоспроможності й доступності військового обладнання США, а також збільшення військових можливостей для союзників та партнерів.

За процедурою, президент зі своїм кабінетом вносить пропозиції щодо бюджету на наступний фінансовий рік, який починається 1 жовтня кожного року. Після цього законодавці розглядають пропозиції, вносять зміни та голосують за остаточний варіант державного бюджету США.

Нагадаємо, Трамп також запропонує наступного року скоротити внутрішні витрати уряду на 5%.

Це буде вже третя бюджетна пропозиція Трампа за час його президентства. Вона відноситься до фінансового року, який починається в жовтні, і, як очікується, викличе широке несприйняття з боку законодавців-демократів і деяких республіканців. Багатомісячні дебати почнуться лише через кілька тижнів після завершення рекордного 35-денного закриття уряду, викликаного суперечками про федеральний бюджет.

У центрі цього спору була вимога Трампа виділити понад 5 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Бюджет повинен бути прийнятий до 1 жовтня – початку 2020 фінансового року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запросить для Пентагону бюджет у $750 мільярдів на 2020 рік. Це на 4,7% більше бюджету поточного року.

Джерело: Укрінформ