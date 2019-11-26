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    США мають розслідувати втручання України у вибори - Помпео

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    <span>Держсекретар США Майк Помпео</span> - США мають розслідувати втручання України у вибори - Помпео
    Держсекретар США Майк Помпео

    Помпео не виключає, що Україна втручалася в американські вибори

    Сполучені Штати Америки мають розслідувати припущення про можливе втручанні України в американські вибори. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає кореспондент CNN Ману Ражу у Twitter.

    Зокрема, Помпео відмовився відповідати на запитання, чи говорив він з адвокатом президента США Руді Джуліані перед відкликанням Марі Йованович з посади посла США в Україні.

    «Мені нічого сказати щодо розслідування в Україні... У нас була дуже чітка політика щодо України», - зазначив він.

    У той же час Помпео не виключив, що Україна втручалася в американські вибори в 2016 році.

    «Щоразу, коли з'являється інформація, яка вказує на те, що країна втручалася в американські вибори... У нас є обов'язок намагатися розслідувати це», - зазначив держсекретар США.

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    Раніше Держдеп оприлюднив майже 100 сторінок документів про відносини між США та Україною.

    Також Конгрес США готує звіт з розслідування щодо імпічменту Трампа.

    Важливо зазначити, що у Держдепі заявили, що ставлення США до України не змінилося.

    США вибори Дональд Трамп політика розслідування Україна імпічмент Марі Йованович Майк Помпео
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