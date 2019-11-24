У Держдепі заявили, що ставлення США до України не змінилося



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент

Американська підтримка України є двосторонньою - як з боку демократів, так і республіканців

Слухання у справі імпічменту Трампа, де українське питання перебуває в центрі уваги, не вплинули на потужну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

За його словами, американська підтримка України є двосторонньою - як з боку демократів, так і республіканців

«США продовжують стояти разом з Україною з такою ж твердою рішучістю, як і раніше. Американська підтримка України є двосторонньою - як з боку демократів, так і республіканців - у Палаті представників і в Сенаті, а також на рівні Конгресу й адміністрації США. Нічого не змінилося», - наголосив представник Державного департаменту.

Він також підкреслив, що обсяг підтримки України у військовій, економічній сферах та на напрямі розбудови демократії постійно збільшується, що стало тенденцією з 2014 року.

«Наша політика підтримки України, протистояння російській агресії, реформування українських інституцій, економіки, боротьби з корупцією так само не змінилася», - підкреслив Кент.

Він погодився, що в Вашингтоні зараз відбувається політична драма, але знову наголосив, що «політика США не змінилася й підтримка продовжується».

Нагадаємо, на даний момент розслідуванням імпічменту Трампа займається Палата представників США. Як раніше повідомляли демократи, вони планують завершити розгляд імпічменту до Різдва, 25 грудня, після чого дане питання повинні будуть розглянути в Сенаті.

Раніше CNN стало відомо, що президент США Дональд Трамп щонайменше 10 разів зустрічався з партнерами свого адвоката Руді Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом, яких, за словами президента, він не знає.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.

Джерело: Укрінформ