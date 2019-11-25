Конгрес США готує звіт з розслідування щодо імпічменту Трампа



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Президент США Дональд Трамп

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Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США готує звіт за результатами розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це в неділю заявив голова комітету, конгресмен від демократів Адам Шифф в інтерв'ю телеканалу CNN.

«Ми зараз працюємо над складанням цього звіту. Але, знову ж таки, щодня ми продовжуємо дізнаватися все більше інформації. І я думаю, що це буде продовжуватися. Таким чином, у нас можуть бути доповнення до цього звіту... Але оскільки уже э незаперечні докази, ми хочемо передати їх у Судовий комітет, щоб переконатися, що ми захистимо країну на майбутніх виборах», — сказав Шифф.

Голова комітету також зазначив, що Конгрес може провести нові слухання в рамках процедури імпічменту. Він підкреслив, що робота з проведення розслідування триває.

«Чого ми точно не збираємося робити, так це чекати місяці, поки адміністрація президента веде гру, спрямовану на виснаження опонентів у спробі затягнути процес. Йти таким шляхом ми не хочемо», - сказав Шифф.

Як відомо, в Палаті представників триває розслідування про імпічмент президента. Демократи звинувачують Трампа в спробі втягнути Україну в президентські вибори в США шляхом проведення розслідування проти його головного конкурента — колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Раніше повідомлялося, що адвокат Парнаса заявив, що конгресмен Нунес обговорював з Шокіним справу Байденів.

Також Держдеп оприлюднив майже 100 сторінок документів про відносини між США та Україною.

Важливо зазначити, що у Держдепі заявили, що ставлення США до України не змінилося.