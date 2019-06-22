США на рік продовжили санкції проти Північної Кореї



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Трамп зазначив, що політика уряду Північної Кореї становить надзвичайну загрозу національній безпеці США

Президент США Дональд Трамп прийняв офіційне рішення продовжити на рік санкції проти Північної Кореї.

Текст документа оприлюднений на офіційному сайті Білого дому.

«Існування та ризик розповсюдження на Корейському півострові ядерного матеріалу, придатного до збройного застосування, а також дії та політика уряду Північної Кореї продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених ШтатівСША на рік продовжили санкції проти Північної Кореї, - зазначається в повідомленні.

З цієї причини президент США продовжує дію указів, які встановили національний надзвичайний стан у зв'язку із загрозою з боку КНДР, а також інших розпоряджень про запровадження санкцій проти Пхеньяна після 26 червня 2019 року, повідомили в Білому домі.

При цьому зазначається, що обмеження продовжуються на термін одного року.

Указ президента США, за процедурою, має бути оприлюднений у Федеральному реєстрі та переданий до Конгресу США.