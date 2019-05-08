США передали українським прикордонникам катери Safe Boat 27



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Катери можуть використовуватися для патрулювання та рейдово-штурмових цілей

За сприяння посольства США в Україні прикордонному відомству були передані два катери Safe Boat 27.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Незабаром ці сучасні плавзасоби будуть використовуватись 10 окремим загоном оперативного реагування у різних оперативно-службових цілях.

Ці катери можуть використовуватися для патрулювання та рейдово-штурмових цілей.

Склад суднокоманди такого катера 4 військовослужбовці. Проте, є можливість розміщення до 20 бійців десанту зі спорядженням.

Короткі технічні характеристики цих катерів:

Довжина: 8,2 метрів

Ширина: 2,7 метрів

Максимальна швидкість: 47 вузлів

Екіпаж: 4 осіб

Десант: до 20 осіб

Для формування суднокоманд Д.О.З.О.Р. запрошує кваліфікованих фахівців на військову службу за контрактом.