США передали українським прикордонникам катери Safe Boat 27
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Катери можуть використовуватися для патрулювання та рейдово-штурмових цілей
За сприяння посольства США в Україні прикордонному відомству були передані два катери Safe Boat 27.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Незабаром ці сучасні плавзасоби будуть використовуватись 10 окремим загоном оперативного реагування у різних оперативно-службових цілях.
Ці катери можуть використовуватися для патрулювання та рейдово-штурмових цілей.
Склад суднокоманди такого катера 4 військовослужбовці. Проте, є можливість розміщення до 20 бійців десанту зі спорядженням.
Короткі технічні характеристики цих катерів:
Довжина: 8,2 метрів
Ширина: 2,7 метрів
Максимальна швидкість: 47 вузлів
Екіпаж: 4 осіб
Десант: до 20 осіб
Для формування суднокоманд Д.О.З.О.Р. запрошує кваліфікованих фахівців на військову службу за контрактом.