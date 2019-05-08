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    США передали українським прикордонникам катери Safe Boat 27

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    США передали українським прикордонникам катери Safe Boat 27

    Катери можуть використовуватися для патрулювання та рейдово-штурмових цілей

    За сприяння посольства США в Україні прикордонному відомству були передані два катери Safe Boat 27.

    Про це повідомляє Український мілітарний портал.

    Незабаром ці сучасні плавзасоби будуть використовуватись 10 окремим загоном оперативного реагування у різних оперативно-службових цілях.

    Ці катери можуть використовуватися для патрулювання та рейдово-штурмових цілей.

    Склад суднокоманди такого катера 4 військовослужбовці. Проте, є можливість розміщення до 20 бійців десанту зі спорядженням.

    Короткі технічні характеристики цих катерів:

    Довжина: 8,2 метрів
    Ширина: 2,7 метрів
    Максимальна швидкість: 47 вузлів
    Екіпаж: 4 осіб
    Десант: до 20 осіб

    Для формування суднокоманд Д.О.З.О.Р. запрошує кваліфікованих фахівців на військову службу за контрактом.

    прикордонники США
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