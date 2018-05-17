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    США представили КНДР перші вимоги щодо питань ядерного роззброєння

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    Відповідні вимоги передав державний секретар США у рамках візиту до КНДР

    Японське видання Asahi повідомило в четвер, 17 травня, про те, що США вимагають від КНДР протягом шести місяців вивезти із країни частину боєголовок, ядерних матеріалів і міжконтинентальних балістичних ракет. Такі вимоги передав державний секретар США Майк Помпео у рамках переговорів із очільником КНДР Кім Чен Ином.

    Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    У відповідь на такі кроки Вашингтон готовий виключити КНДР із переліку держав, які є спонсорами тероризму. Окрім того, якщо у рамках саміту на найвищому рівні 12 червня Пхеньян погодиться на повне ядерне роззброєння, то США готові гарантувати безпеку режиму в КНДР.

    Дані гарантії мають бути прописані в рамках спільної заяви лідерів двох держав.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що довгоочікувані переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудуться 12 червня в Сінгапурі.

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