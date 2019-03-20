Екс-посол США розповів, що потрібно для деокупації Криму



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Екс-посол США в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор

Міжнародне співтовариство має зберігати питання Криму в списку пріоритетів свого політичного порядку денного, вважає Вільям Тейлор

Незаконна анексія Криму – проблема не лише України, але й усієї світової спільноти, і для того, щоби прискорити деокупацію півострова, потрібно зберігати послідовність міжнародної політики та запровадити більше санкцій проти Росії.

Це також залежить від того, наскільки успішною стане Україна, розповів у коментарі «Укрінформу» екс-посол США в Києві, нині віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор.

«Міжнародне співтовариство має зберігати питання Криму в списку пріоритетів свого політичного порядку денного. Крим важливий не тільки для людей, що проживали та проживають на півострові, Крим важливий для іншої частини України, а також для міжнародного співтовариства», - зауважив колишній високопоставлений дипломат в кулуарах конференції «Крим після п'яти років російської окупації», що пройшла в вівторок у Вашингтоні.

Він підкреслив, що йдеться насамперед про порушення Росією норм і стандартів, які забезпечували мирне існування в Європі в післявоєнний час.

«Ці норми були знищені, коли Росія вторглася в Крим», - зазначив Тейлор.

Через це, а також багато інших причин Крим залишається важливим питанням для світу і має очолювати порядок денний світової політики, зауважив екс-дипломат.

Експерт також наголосив, що введені США й іншими країнами Заходу санкції хоч і не припинили агресії РФ, втім мали певний ефект.

«Вони створили проблеми для наближених до Путіна кіл, а також вплинули на російську економіку», - сказав він. Водночас, підкреслив Тейлор, санкції мають бути посилені.

У цьому контексті він зазначив, що наразі зберігаються можливості запровадити нові обмеження проти більшого кола осіб в російському керівництві, а також проти окремих банків в РФ та фінансового сектору в більш широкому контексті.

Що ж стосується політичних перспектив для повернення Криму, віце-президент Інституту миру США зауважив, що подібний прецедент вже мав місце, коли США і Захід не визнавали анексії Радянським Союзом країн Балтії. Час минув, і все повернулося на свої місця – зараз ці країни є членами НАТО і Європейського Союзу.

«Тож, ми повинні діяти так само й послідовно продовжувати політику невизнання російської анексії Криму», - зауважив Тейлор.

Водночас, за його словами, цей процес може бути прискорений, «якщо Україна стане успішною в політичному, економічному, військовому плані».

Раніше лідер кримських татар Мусафа Джемілєв заявляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін у своєму ближньому колі вже шкодує, що наказав окупувати Крим.

Напередодні президент Петро Порошенко сказав, що Росія платить дуже велику ціну за окупацію Криму.

Раніше Порошенко заявив, що повернемо Крим «якнайшвидше, відразу ж після президентських виборів».

Напередодні у США пообіцяли, що санкції проти Росії періодично посилюватимуться, якщо вона не піде з Криму та Донбасу.