США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій по Венесуелі



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Поки що американські санкції стосуються можливості компаній США перераховувати кошти Каракасу за купівлю венесуельської нафти

Під удар можливих американських вторинних санкцій може потрапити компанія «Роснефть»

Спеціальний представник Державного департаменту США по Венесуелі Елліот Абрамс заявив про можливість запровадження вторинних санкцій щодо юридичних осіб, які продовжують взаємодіяти із режимом Ніколаса Мадуро.

Про це пише ресурс The Bell.

Серед інших заходів, які розглядаються у Вашингтоні, фігурують візові обмеження і персональні санкції щодо представників діючого режиму в Венесуелі. Поки що американські санкції стосуються можливості компаній США перераховувати кошти Каракасу за купівлю венесуельської нафти. За оцінками Джона Болтона, це вже коштувало режиму Ніколаса Мадуро до 11 млрд доларів.

Відсутність вторинних санкцій дала можливість продовжувати економічну діяльність компаніям із Індії, країн ЄС і РФ. Під удар можливих американських вторинних санкцій може потрапити компанія «Роснефть», яка продає Венесуелі легку нафту для того, щоб розбавляти важку венесуельську нафту для експорту.

Окрім того, рахунки всіх венесуельських компаній із «Газпромбанку» було вирішено перевести в банк «Російська фінансова корпорація», який належить Ростєху і вже із квітня 2018 року перебуває під санкціями США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про продовження дії американських санкцій проти Венесуели, введених у 2015 році.