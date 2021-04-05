США розглядають посилення військової присутності в Румунії – очільник румунського МЗС Ауреску

«Дуже важливо, щоб в Румунії була американська присутність», – Ауреску

У 2021 році Спільній декларації про стратегічне партнерство між Вашингтоном та Бухарестом виповнююється 10 років

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном важливість збільшення американської військової присутності в Румунії, передає «Главком» із посиланням на інтерв’ю глави румунського МЗС.

«Ми обговорили важливість збільшення військової присутності США в Румунії, а також посилення економічної присутності США в Румунії. З цієї точки зору, державний секретар США оцінив зусилля, які Румунія робить в останні роки», – сказав Ауреску.

Ауреску додав, що у 2021 році виповнюється 10 років Спільній декларації про стратегічне партнерство на 21 століття між Вашингтоном та Бухарестом. З цієї нагоди в Бухаресті очікують на візит державного секретаря США в другій половині року.

«Ми дійшли згоди, що дуже важливо, щоб у регіоні, включаючи Румунію, була американська присутність. Це потрібно також з інвестиційної та економічної точки зору», – підкреслив Ауреску.

Нагадаємо, очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попросив США про розширення військової підтримки України. Конгресмен Адам Сміт запевнив у двопартійній підтримці України у військовій сфері. Адже це – один із елементів допомоги США у протистоянні України проти російської агресії.

Раніше в межах операції Inherent Resolve авіаносна ударна група флоту США на чолі з атомним авіаносцем Dwight D. Eisenhower увійшла до східної частини Середземноморʼя.

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