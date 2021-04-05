Арахамія попросив США про розширення військової підтримки України

Голова Комітету з озброєння Конгресу США обіцяє Україні підтримку у військовій сфері

Очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія провів онлайн-зустріч із членом Конгресу США від Демократичної партії США Адамом Смітом, який очолює Комітет Палати представників США зі збройних сил, а у 2016 році отримав нагороду «Друг України».

У спілкуванні також взяв участь голова оборонного комітету парламенту Олександр Завітневич.

Співрозмовники обговорили політичну та військову співпрацю України та США. Зокрема можливість розширення військової підтримки України з боку США, залучення фінансової та технічної допомоги для реформування Повітряних сил ЗСУ.

«Це допоможе покращити технічну базу, озброєння, а також – оновити застаріле військове обладнання», – заявив Арахамія.

Нардеп наголосив, що партія «Слуга народу» докладає усіх зусиль для посилення обороноздатності країни. За допомогою парламентських та позапарламентських ініціатив вдосконалюються оборонні закупівлі, проходить реформа «Укроборонпрому» та СБУ.

Зі свого боку конгресмен Адам Сміт запевнив у двопартійній підтримці України у військовій сфері. Адже це – один із елементів допомоги США у протистоянні України проти російської агресії.

Представник демократичної партії США наголосив на важливості реформ в оборонній та правоохоронній сферах, а також підтримав курс президента України у сфері боротьби з корупцією.

Окремо співрозмовники обговорили небезпеки, які можуть з’явитися у зв’язку з будівництвом «Північного потоку – 2».

Арахамія зазначив, що обидві держави вважають цей проєкт загрозою не лише для України, а й в цілому для Європи

«Треба визначити можливі механізми, які не дадуть Росії завершити проєкт. Варто посилити санкції з боку США та залучити до цього ширше коло партнерів», – сказав він.

На запрошення Арахамії конгресмен дав попередню згоду відвідати у серпні Україну для участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави.

Такий візит стане свідченням дружніх стосунків законодавчих органів України та США, зазначили співрозмовники наприкінці зустрічі.